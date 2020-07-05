Darüşşafaka Tekfen John Gillon'u transfer etti
Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu John Gillon'u kadrosuna kattı. John Gillon ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonuna önemli bir takviye yaparak kadroyu güçlendirdikleri belirtildi. John Gillon ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezonu Litvanya Ligi ekiplerinden Pieno Zvaigzdes Pasvalys'ta geçiren 1.83 metre boyundaki oyuncu, sezonu 13 sayı, 4,5 asist ve 2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.
Açıklamada, "Oyuncumuz John Gillon'a Daçka formasıyla sağlıklı ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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