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05 Temmuz 2020, Pazar
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'u transfer etti

Darüşşafaka Tekfen John Gillon'u transfer etti

, ABD'li oyun kurucu 'u kadrosuna kattı. John Gillon ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonuna önemli bir takviye yaparak kadroyu güçlendirdikleri belirtildi. ile ikinci senesi opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Litvanya Ligi ekiplerinden Pieno Zvaigzdes Pasvalys'ta geçiren 1.83 metre boyundaki oyuncu, sezonu 13 sayı, 4,5 asist ve 2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuz John Gillon'a Daçka formasıyla sağlıklı ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 05.07.2020
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