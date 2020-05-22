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22 Mayıs 2020, Cuma
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corona virüsü testine girdi!

Anadolu Efes corona virüsü testine girdi!

kulübü, Euroleague’de olası devam kararı çıkması ihtimaline karşın, tüm ekibe corona virüsü testi yaptırttı. Lacivert-beyazlı kulüpten testlerle alakalı olarak açıklama yapıldı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten, bugün gerçekleşen testlerle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

" Euroleague'de 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesislerimizde Covid-19 testleri gerçekleştirilmiştir.
Test sonuçları belli olduğunda kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

  1. 22.05.2020
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