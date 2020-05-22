Son dakika: Ahmet Nur Çebi'nin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'nin ikinci corona testi sonucu açıklandı!

Son dakika: 'nin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'nin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı

Son dakika haberine göre; 'ta ilk yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan başkan 'nin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.

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  1. 22.05.2020
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