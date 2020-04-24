Victor Lapena yılın antrenörü seçildi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de sezonun ilk devresinde görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine antrenör arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetimden yapılacak transferlerle ilgili sürpriz bir adım geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başta henüz Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayan Caner Erkin olmak üzere ilgilendiği futbolcularla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...