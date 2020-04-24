Victor Lapena yılın antrenörü seçildi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın sezon başında göreve getirilen İspanyol çalıştırıcısı Victor Lapena, FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.
Oylamada Rusya ekibi Nadezhda'dan Yunan Georgios Dikaioulakos ikinci, Fransa temsilcisi BLMA'dan Belçikalı Thibaut Petit ise üçüncü sırayı aldı.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Victor Lapena yılın antrenörü seçildi! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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