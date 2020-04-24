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24 Nisan 2020, Cuma
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yılın antrenörü seçildi! ...

Victor Lapena yılın antrenörü seçildi! Fenerbahçe...

Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın sezon başında göreve getirilen İspanyol çalıştırıcısı , FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.

Oylamada Rusya ekibi Nadezhda'dan Yunan Georgios Dikaioulakos ikinci, Fransa temsilcisi BLMA'dan Belçikalı Thibaut Petit ise üçüncü sırayı aldı.

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  1. 24.04.2020
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