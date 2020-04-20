Semih: Olağanüstü bir durum - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Semih: Olağanüstü bir durum

Semih: Olağanüstü bir durum

Semih: Olağanüstü bir durum

basketbolcu tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi. Erden "Salgın döneminde herkesin evde kalması gerekiyor. Bu süreçte evlerine ekmek götürmek zorunda olanlar var. Onların da dışarıda en iyi şekilde korunması gerekiyor. Biz de basketbolu özledik ama önce sağlık" dedi.
  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Semih: Olağanüstü bir durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA