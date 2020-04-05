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05 Nisan 2020, Pazar
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En sağlıklı kararı vereceğiz

En sağlıklı kararı vereceğiz

TBF Başkanı Türkoğlu: Şu an üstünde çalıştığımız senaryolar var. Kulüplerle görüşüp gereken neyse onu yapacağız.

Türkıye Federasyonu Başkanı , Spor'a Türk basketbolunun durumu ve koronavirüs salgını ile alakalı açıklamalarda bulundu. Herkesin zor bir süreç ve sınavdan geçtiğini belirten Türkoğlu, "Umarım en sağlıklı şekilde atlatırız. Yetkili bakanlarımızın tavsiyelerini yerine getirmek çok önemli" dedi. "Önümüzde alınması gereken önemli kararlar var" ifadesini kullanan Türkoğlu, "Şu anda da ekip olarak çalıştığımız senaryolar var. Bunları kulüplerimizle paylaşıp, onlardan geri dönüş aldığımız zaman en sağlıklısı ne ise o kararları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.
  1. 5.4.2020
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