Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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'nın kulağı 'da

Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da

Dünya çapında görülmemiş bir kabus yaşatıp bütün spor organizasyonlarını durduran koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada yabancılarını ülkelerine gönderip bekleyişini sürdüren 'nın kulağı 'nın vereceği kararda.

Hafta içinde ara verilen Şampiyonlar Ligi'nin 8'li final olarak tek şehirde, öncesi 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oynanacağını açıklayan , Karşıyaka'nın yer aldığı 'a ilgili kararını henüz duyurmadı.

FIBA Europe Cup'ın da olarak Şampiyonlar Ligi gibi yeni sezon öncesine kaydırılma ihtimalinin ağırlık kazandığı öğrenildi. FIBA, 12 Mart'ta durdurduğu organizasyonun ulusal liglerin bitimine kadar askıya alındığını açıklamıştı. Europe Cup'ta , yarı finalde 'dan Medi Bayreuth, yine adını son 4'e yazdıran ise 'dan Bakken Bears'le eşleşmişti. Takımların bu sezon için sonlandırılmasını talep ettiği ING Basketbol Süper Ligi'nin geleceği de belirsizliğini korurken Bahçeşehir Koleji 2 hafta önce tüm yabancılarıyla yollarını ayırmıştı.

  1. 04.04.2020
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