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14 Mart 2020, Cumartesi
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Potada 6 maç var

'ne ise 21'inci hafta maçlarıyla devam edilecek. Günün programı şu şekilde: 13.00: Galatasaray-Fenerbahçe, 14.00: Elazığ-Hatay, 15.15: Beşiktaş-Adana, 16.00: Kayseri-Mersin Yenişehir, 16.30: - Botaş, 17.00: İzmit Belediye-Samsun Canik.

'ne ise 21'inci hafta maçlarıyla devam edilecek. Günün programı şu şekilde: 13.00: Galatasaray-Fenerbahçe, 14.00: Elazığ-Hatay, 15.15: Beşiktaş-Adana, 16.00: Kayseri-Mersin Yenişehir, 16.30: - Botaş, 17.00: İzmit Belediye-Samsun Canik.
  1. 14.3.2020
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