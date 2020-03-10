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10 Mart 2020, Salı
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TOFAŞ'tan seçildi

TOFAŞ'tan Devin Williams MVP seçildi

TOFAŞ'ın kısa forveti 7Days Eurocup’ta turun'da en değerli oyuncu oldu. TOP 16 turunda 15.3 sayı-7.8 ribaund ve 20.8 verimlilik puanı yakaladı.

Tofaş 'nın ABD'li pivotu , 7Days Eurocup'ta turunun en değerli oyuncusu seçildi.

7Days Eurocup'ta tarihinde ilk kez mücadelesi verecek olan TOFAŞ'ta ABD'li pivot Devin Williams, TOP 16 turunun en değerli oyuncusu () unvanını kazandı. H Grubu'nda , Joventut Badalona, MoraBanc Andorra gibi önemli takımlara karşı başarılı bir mücadele veren, aldığı 4 galibiyet-2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını son 8'e yazdıran Mavi Yeşillilerde pota altındaki mücadelesi ve skora katkısıyla bu başarıdaki kilit isimlerden biri olan Devin Williams, TOP 16 turunda sergilediği 15.3 sayı-7.8 ribaund ve 20.8 verimlilik puanı ortalama istatistikleriyle Euroleague organizasyonu tarafından Eurocup'ın TOP 16 turu MVP'si seçildi. TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek finalde temsilcisi Promitheas Patras ile kozlarını paylaşacak. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride ilk maç 17 Mart'ta Yunanistan'da, ikinci maç ise 20 Mart'ta 'da oynanacak. Eşitlik halinde seri bir kez daha Yunanistan'a taşınacak ve son maç 25 Mart tarihinde oynanacak.

  1. 10.03.2020
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