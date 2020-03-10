Pınar Karşıyaka'nın yarı final günü - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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'nın yarı final günü

Pınar Karşıyaka'nın yarı final günü

Şampiyon olarak tarihinin Avrupa'daki ilk kupasını kaldırmayı hedeflediği FIBA 'ın ilk maçında Kiev Basket'i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden , rakibini yarın rövanşta ağırlayacak.

Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı ekibe yarı finale adını yazdırmak için rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 18 sayının altında mağlubiyet yetecek.

'ta grup aşamasından itibaren üst üste 12 maçtır kazanan Karşıyaka elemeler dahil Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 15 maçta 14 galibiyet elde etti. Avrupa'da son 9 yılda 7'nci kez aşamasını gören Karşıyaka, yarı finale çıktığı takdirde Eurochallenge Cup'ta final oynadığı 2012-13 sezonundan sonra ilki başaracak. Kaf-Kaf kupada son 4 takım arasına adını yazdırırsa yarı finalde 'nın Medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Final yolunda yarı final maçları 25 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak.

  1. 10.03.2020
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