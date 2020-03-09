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09 Mart 2020, Pazartesi
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Kaf-Kaf’a yan bakılmıyor

Kaf-Kaf’a yan bakılmıyor

’nde evinde ’ni de 85-54 yenerek koltuğunu koruyan ve maç fazlasıyla lider olan P.Karşıyaka, ligde 7 yıl sonra üst üste 7 galibiyetlik seri yakaladı.

'nde evinde 'ni de 85-54 yenerek koltuğunu koruyan ve maç fazlasıyla lider olan P.Karşıyaka, ligde 7 yıl sonra üst üste 7 galibiyetlik seri yakaladı. ekibi, son olarak 2012-13'de yine 'yla 7 maçlık seri yakalamıştı
  1. 9.3.2020
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