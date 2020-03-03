Kupa heyecanı Adana'da - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Kupa heyecanı Adana'da

Kupa heyecanı 'da

Kupa heyecanı Adana'da

, ’da sahibini bulacak. 8 takımı katılacağı organizasyon, bugün 17.30’da F.Bahçe-Kayseri ve 20.30’da Elazığ-Çankaya maçıyla başlıyor.

, 'da sahibini bulacak. 8 takımı katılacağı organizasyon, bugün 17.30'da F.Bahçe-Kayseri ve 20.30'da Elazığ-Çankaya maçıyla başlıyor. Final maçı ise 7 Mart'ta oynanacak.
  1. 3.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupa heyecanı Adana'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN