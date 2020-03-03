Kupa heyecanı Adana'da
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası, Adana’da sahibini bulacak. 8 takımı katılacağı organizasyon, bugün 17.30’da F.Bahçe-Kayseri ve 20.30’da Elazığ-Çankaya maçıyla başlıyor.
Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini bulacak. 8 takımı katılacağı organizasyon, bugün 17.30'da F.Bahçe-Kayseri ve 20.30'da Elazığ-Çankaya maçıyla başlıyor. Final maçı ise 7 Mart'ta oynanacak.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Kupa heyecanı Adana'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.