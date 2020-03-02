THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Mirotic - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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'nde ayın 'si Mirotic

THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Mirotic

'nde şubat ayının 'si (en değerli oyuncu) 'dan seçildi. Karadağ asıllı İspanyol basketbolcu şubat ayında 25,5 verimlilik puanı, 21 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu , 'nde şubat ayının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 4 maçını da kazanarak play-off'lara kalmayı garantilediği şubat ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde 4. kez ayın MVP'si unvanına erişen Mirotic, şubat ayında 25,5 verimlilik puanı, 21 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Geçen yılın aralık ayında da MVP seçilen 29 yaşındaki Mirotic, Barcelona'dan Ante Tomic ve 'ten Shane Larkin'den sonra bu ödülü aynı sezon iki kez kazanan üçüncü oyuncu oldu.


  1. 02.03.2020
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