Kağıtspor mutlu sona ulaştı!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, şampiyon oldu. B Grubu'nda yer alan mavi-beyazlılar lig boyunca oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, Kocaeli U18 Ligi B Grubu'nda şampiyon oldu.
Kocaeli'yi Basketbol 2. Liginde A takım seviyesinde temsil eden Büyükşehir Belediye Kağıtspor her yıl A takıma en az bir sporcu mottosu ile yapılandığı alt yapı takımlarında başarıya ulaştı. 12 takımın mücadele ettiği Kocaeli U18 Ligi B Grubu'nda mücadele eden mavi beyazlılar lig boyunca oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Grup elemeleri kapsamında Play-Off'da 6 maça çıkan Büyükşehir Kağıtspor, elemeler kapsamında 6 maçta yenilgi almadan bitime 1 maç kala U18 Kocaeli şampiyonu oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreninde Kocaeli Şampiyonu olan Büyükşehir Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'nden şampiyonluk kupasını aldı. Elde ettiği başarı ile 10-14 Mart tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek olan U18 Basketbol Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcuların hedefi Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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