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16 Şubat 2020, Pazar
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Fener tam gaz

Fener tam gaz

Herbalife 'nin 18. haftasında Botaş'ı deplasmanda 62-44 mağlup eden liderliğini sürdürdü.

Herbalife 'nin 18. haftasında Botaş'ı deplasmanda 62-44 mağlup eden F.Bahçe liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Ormanspor-İzmit Bld.: 88- 66, Yenişehir-Samsun Canik: 88-54, Adana-Çankaya Üni: 79-101. 18. haftanın perdesi bugün 16.30'daki - maçıyla sona erecek.
  1. 16.2.2020
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