Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko maçı A Spor'da

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak dev final heyecanı, A Spor'da yaşanacak...

Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko kupayı evine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev final 16 Şubat Pazar günü saat 17:00'dan itibaren A Spor ekranında milyonlarla buluşacak.

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY'I, FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM'U ELEDİ

Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Darüşşafaka Tekfen, sarı-kırmızılı takımı 85-71 yenerek finale yükseldi. Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise yarı finalde Türk Telekom ile karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler rakibini 83-81 yenmişti.

16 ŞUBAT PAZAR

17.00 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN-FENERBAHÇE BEKO