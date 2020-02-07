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07 Şubat 2020, Cuma
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Potada rakip

Potada rakip Maccabi

Kötü bir başlangıç yaptığı 'nde çıkışa geçen , bugün 'yi konuk edecek. 7 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, ekibiyle saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Kötü bir başlangıç yaptığı 'nde çıkışa geçen , bugün 'yi konuk edecek. 7 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, ekibiyle saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. İlk 8 yolunda önemli olan bu karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

  1. 7.2.2020
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