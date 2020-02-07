Potada rakip Maccabi

Kötü bir başlangıç yaptığı THY Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bugün Maccabi'yi konuk edecek. Son 7 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, İsrail ekibiyle saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. İlk 8 yolunda önemli olan bu karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.