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07 Şubat 2020, Cuma
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hayatını kaybetti

Nur Gencer hayatını kaybetti

Türkiye Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı 72 yaşında hayatını kaybetti. Gencer, ve idi.

Türkiye Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı 72 yaşında hayatını kaybetti. Gencer, ve idi.

  1. 7.2.2020
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