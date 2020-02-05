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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Potada rakip Zenit

Potada rakip Zenit

Kötü bir başlangıç yaptığı 'nde çıkışa geçen , bugün deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor.

Kötü bir başlangıç yaptığı 'nde çıkışa geçen , bugün deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlıyor. Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen Kanarya, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

  1. 5.2.2020
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