Potada rakip Zenit

Kötü bir başlangıç yaptığı THY Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bugün Rusya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlıyor. Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen Kanarya, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.