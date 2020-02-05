Potada rakip Zenit
Kötü bir başlangıç yaptığı THY Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bugün Rusya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor.
Kötü bir başlangıç yaptığı THY Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bugün Rusya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlıyor. Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen Kanarya, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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