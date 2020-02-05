Efes CSKA’yı geçti
THY Avrupa Ligi'nin 23. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'yı 82-80 mağlup etti ve iç sahada mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı başardı.
THY Avrupa Ligi'nin 23. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'yı 82-80 mağlup etti ve iç sahada mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı başardı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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