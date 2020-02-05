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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Efes ’yı geçti

Efes CSKA’yı geçti

'nin 23. maç döneminde temsilcilerimizden , deplasmanda karşılaştığı 'yı 82-80 mağlup etti ve iç sahada mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı başardı.

'nin 23. maç döneminde temsilcilerimizden , deplasmanda karşılaştığı 'yı 82-80 mağlup etti ve iç sahada mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı başardı.

  1. 5.2.2020
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