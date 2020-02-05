Potada heyecan sürüyor
Avrupa basketbolundaki temsilcilerimiz bugün zorlu maçlara çıkacak. Program şöyle: 20.00: G.Saray-Monaco, Karşıyaka-Bahçeşehir, 20.30: Bandırma-Pau Orthez, 22.00: Strasbourg-Türk Telekom 22.45: Malaga-Tofaş.
Avrupa basketbolundaki temsilcilerimiz bugün zorlu maçlara çıkacak. Program şöyle: 20.00: G.Saray-Monaco, Karşıyaka-Bahçeşehir, 20.30: Bandırma-Pau Orthez, 22.00: Strasbourg-Türk Telekom 22.45: Malaga-Tofaş.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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