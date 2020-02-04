Dolomiti Energia Trento 75 - 94 Darüşşafaka Tekfen | Maç sonucu - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Dolomiti Energia Trento 75 - 94 Tekfen | Maç sonucu

Dolomiti Energia Trento 75 - 94 Darüşşafaka Tekfen | Maç sonucu

ULEB son 16 turu E Grubu 5. hafta maçında Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 95-74 yendi.

'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-17 üstün geçen Tekfen, soyunma odasına 55-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 74-46 galip durumda tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, müsabakayı 95-74 kazandı.

Bu sonuçla Dolomiti Energia gruptaki 5. maçını da kaybederken, Darüşşafaka Tekfen 3. galibiyetini aldı.

  1. 05.02.2020
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