Dolomiti Energia Trento 75 - 94 Darüşşafaka Tekfen | Maç sonucu
ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 5. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 95-74 yendi.
İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-17 üstün geçen Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 55-34 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 74-46 galip durumda tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, müsabakayı 95-74 kazandı.
Bu sonuçla Dolomiti Energia gruptaki 5. maçını da kaybederken, Darüşşafaka Tekfen 3. galibiyetini aldı.
- 05.02.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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