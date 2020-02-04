ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi... - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

ABD'nin ve NBA tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Kobe Bryant, geçtiğimiz hafta kızı ile beraber yaptığı helikopter yolculuğunda yaşadığı elim kaza sonrasında hayata gözlerini yummuştu. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen henüz cenazesi kaldırılmayan Kobe için ABD basınından yeni bir iddia gündeme geldi! İşte detaylar...
4 Şubat 2020 Salı 17:46
ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin hala yapılmaması olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi, helikopter kazasında hayatlarını kaybetmiş ve tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

Trajik kazanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Kobe Bryant ve Gigi için cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak konusu oldu.

ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

ABD basınında yer alan haberlere göre Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi.

ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN