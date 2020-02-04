ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

ABD'nin ve NBA tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Kobe Bryant, geçtiğimiz hafta kızı ile beraber yaptığı helikopter yolculuğunda yaşadığı elim kaza sonrasında hayata gözlerini yummuştu. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen henüz cenazesi kaldırılmayan Kobe için ABD basınından yeni bir iddia gündeme geldi! İşte detaylar...
4 Şubat 2020 Salı 17:46
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Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin hala yapılmaması olay oldu.
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Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi, helikopter kazasında hayatlarını kaybetmiş ve tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.
Trajik kazanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Kobe Bryant ve Gigi için cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak konusu oldu.
ABD basınında yer alan haberlere göre Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi.
Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi.