ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...

ABD'nin ve NBA tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Kobe Bryant, geçtiğimiz hafta kızı ile beraber yaptığı helikopter yolculuğunda yaşadığı elim kaza sonrasında hayata gözlerini yummuştu. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen henüz cenazesi kaldırılmayan Kobe için ABD basınından yeni bir iddia gündeme geldi! İşte detaylar...

4 Şubat 2020 Salı 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





