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30 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray potada sevindi

son 16 turu G Grubu 4. hafta maçında , sahasında temsilcisi Kazan'ı 90-76 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, grupta 2. galibiyetini elde etti. 27-17 önde geçen Cimbom, devreyi de 49-35 galip kapadı.

son 16 turu G Grubu 4. hafta maçında , sahasında temsilcisi Kazan'ı 90-76 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, grupta 2. galibiyetini elde etti. 27-17 önde geçen Cimbom, devreyi de 49-35 galip kapadı.

  1. 30.1.2020
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