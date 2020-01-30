Türk Telekom’un 100’ü güldü - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Türk Telekom’un 100’ü güldü

’un 100’ü güldü

Türk Telekom’un 100’ü güldü

Türk , A Grubu 13. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi 'u 100-87 yendi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider , bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. 18 sayıyla skora katkı yaptı.

Türk , A Grubu 13. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi 'u 100-87 yendi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider , bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. 18 sayıyla skora katkı yaptı.

  1. 30.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Telekom’un 100’ü güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN