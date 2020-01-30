Türk Telekom’un 100’ü güldü
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 100-87 yendi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Türk Telekom, bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. Muhammed Baygül 18 sayıyla skora katkı yaptı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 100-87 yendi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Türk Telekom, bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. Muhammed Baygül 18 sayıyla skora katkı yaptı.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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