Potada rakip Bursa
F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor'u konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak mücadele, Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.
F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor'u konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak mücadele, Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Olympiakos deplasmanındaki galibiyetle moral bulan sarı-lacivertli ekibin, ligde 12 galibiyeti bulunuyor.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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