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05 Ocak 2020, Pazar
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Potada rakip Bursa

Potada rakip Bursa

F.Bahçe Beko, 'nin 15. haftasında 'u konuk edecek. 'nda saat 13.00'te başlayacak mücadele, 2'den yayınlanacak.

F.Bahçe Beko, 'nin 15. haftasında 'u konuk edecek. 'nda saat 13.00'te başlayacak mücadele, 2'den yayınlanacak. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde deplasmanındaki galibiyetle moral bulan sarı-lacivertli ekibin, ligde 12 galibiyeti bulunuyor.
  1. 5.1.2020
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