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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan açıklaması!

Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması!

A Sarıca, ay-yıldızlı takımda oynaması gündemde olan Anadolu Efesli ile ilgili yorumlarda bulundu.

A Sarıca, ay-yıldızlı ekipte oynaması gündemde olan 'li oyuncu 'le ilgili, "Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez." dedi.

Sarıca, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek adına 'da oynayacakları elemeler için çok genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerden oluşan bir kadrolarının olduğunu söyledi.

Kanada'da en iyi performansı gösterip olimpiyatlara gitmek istediklerini kaydeden Sarıca, 'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'in A 'da forma giyebilmesi için öncelikle Türk vatandaşlığına geçmesi gerektiğini ifade etti.

, şöyle konuştu:

"Türk olmadan onu milli takıma çağırabilme ihtimalim yok. Ben Shane Larkin'i beğeniyorum, çok net. Çok iyi bir oyuncu, bu sene müthiş oynuyor. Anadolu Efes'in neredeyse yarısı gibi. Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez. Bunun için şartlar uygun görülürse, o zaman tabii ki keşke gelse milli takımda şubat maçlarında oynasa. Bunun için benim bildiğim resmi olarak bir başvuru yok, daha önce de olmadı. Eğer başvurulursa ben milli takımda oynamasına sıcak bakarım. Diğer devşirme oyuncumuz var Scottie, o da çok değerli bir oyuncu."

  1. 16.12.2019
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