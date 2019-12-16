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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Maccabi 'ı kadrosuna kattı

Maccabi FOX Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı

'in Maccabi Takımı, ABD'li skorer oyuncu 'ı kadrosuna kattı. 'nde bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki skorer basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce 2012-2017 yıllarında 'nın CSKA takımında oynayan Jackson, 2016'da şampiyonluğu yaşamıştı.

Jackson, Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Amerikan Ligi'nde ile 'in Beijing Ducks ve Zhejiang Lions takımlarında forma giymişti.

  1. 17.12.2019
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