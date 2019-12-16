Maccabi FOX Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı
İsrail'in Maccabi FOX Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı. THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki skorer basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce 2012-2017 yıllarında Rusya'nın CSKA Moskova takımında oynayan Jackson, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Jackson, Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets ile Çin'in Beijing Ducks ve Zhejiang Lions takımlarında forma giymişti.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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