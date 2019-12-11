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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Potada rakip Asvel

Potada rakip Asvel

FIBA 'nde mücadele eden Fenerbahçe , bugün 'i konuk edecek. 'ndaki oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Temsilcimiz oynadığı 6 maçta aldığı 4 galibiyetle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

FIBA 'nde mücadele eden Fenerbahçe , bugün 'i konuk edecek. 'ndaki oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Temsilcimiz oynadığı 6 maçta aldığı 4 galibiyetle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

  1. 11.12.2019
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