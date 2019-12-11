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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Beşiktaş galip

Beşiktaş galip

Beşiktaş SJ, FIBA D Grubu'nda ağırladığı PAOK'u 98-83 yendi. B Grubu'nda Bandırma, 'a deplasmanda 83-72, ULEB Avrupa Kupası'nda ise D.Şafaka, Brescia'ya evinde 70-61 mağlup oldu.

Beşiktaş SJ, FIBA D Grubu'nda ağırladığı PAOK'u 98-83 yendi. B Grubu'nda Bandırma, 'a deplasmanda 83-72, ULEB Avrupa Kupası'nda ise D.Şafaka, Brescia'ya evinde 70-61 mağlup oldu.

  1. 11.12.2019
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