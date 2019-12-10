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10 Aralık 2019, Salı
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MAÇ SONUCU 83-72 Teksüt Bandırma

MAÇ SONUCU Hapoel Bank Yahav 83-72 Teksüt Bandırma

, B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda ilk yarısı 43-37 biten karşılaşmada 'a 83-72 mağlup oldu.

, B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda 'a 83-72 mağlup oldu.

'teki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği de 60-56 galip bitiren ekibi mücadeleyi 83-72 kazandı.

  1. 10.12.2019
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