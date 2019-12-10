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10 Aralık 2019, Salı
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MAÇ SONUCU

MAÇ SONUCU Rytas 99-83 TOFAŞ

, ULEB B Grubu'ndaki 9. maçında ilk yarısı biten karşılaşmada Litvanya temsilcisi 'a yenildi.

, ULEB B Grubu'ndaki 9. maçında Litvanya temsilcisi 'a yenildi.

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da önde gitti.

Son periyoda 22 sayı farkla (77-55) önde giren Rytas, mücadeleyi 99-83 kazandı.

TOFAŞ'ta White 18, Mejia ve Williams 16'şar sayıyla mücadele etti.

TOFAŞ, gruptaki 5. mağlubiyetini, Rytas ise 4. galibiyetini aldı.

  1. 10.12.2019
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