Melli'ye büyük onur
2017- 2019 yılları arasında F.Bahçe'de oynayan Nicolo Melli, Euroleague'in son 10 yıla damga vuran isimleri arasına girdi.
2017- 2019 yılları arasında F.Bahçe'de oynayan Nicolo Melli, Euroleague'in son 10 yıla damga vuran isimleri arasına girdi. 50 adaylı listeden, taraftarların oylarıyla 10 isim seçilecek.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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