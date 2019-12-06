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06 Aralık 2019, Cuma
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Melli'ye büyük onur

Melli'ye büyük onur

2017- 2019 yılları arasında F.Bahçe'de oynayan , 'in son 10 yıla damga vuran isimleri arasına girdi.

2017- 2019 yılları arasında F.Bahçe'de oynayan , 'in son 10 yıla damga vuran isimleri arasına girdi. 50 adaylı listeden, taraftarların oylarıyla 10 isim seçilecek.

  1. 6.12.2019
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