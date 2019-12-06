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06 Aralık 2019, Cuma
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'lu Bucks uçuyor

Ersan'lu Bucks uçuyor

 İlyasova'lı , 'u mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

İlyasova'lı , 'u mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Milli basketbolcu, 10 sayı ve 4 ribaundluk katkıda bulundu.

  1. 6.12.2019
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