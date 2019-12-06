Fener’in konuğu Berlin

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün Alba Berlin'i ağırlayacak. 20.45'teki mücadele beIN Haber'den yayınlanacak. Son iki maçı kazanan sarı-lacivertlilerde Vesely sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Westermann, De Colo ve Kalinic'in durumları maç saati belli olacak.