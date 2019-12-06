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06 Aralık 2019, Cuma
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Fener’in konuğu Berlin

Fener’in konuğu Berlin

,   'nin 12. haftasında bugün 'i ağırlayacak. 20.45'teki mücadele beIN Haber'den yayınlanacak.

, 'nin 12. haftasında bugün 'i ağırlayacak. 20.45'teki mücadele beIN Haber'den yayınlanacak. Son iki maçı kazanan sarı-lacivertlilerde Vesely sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Westermann, De Colo ve Kalinic'in durumları maç saati belli olacak.

  1. 6.12.2019
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