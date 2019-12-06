Fener’in konuğu Berlin
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün Alba Berlin'i ağırlayacak. 20.45'teki mücadele beIN Haber'den yayınlanacak.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün Alba Berlin'i ağırlayacak. 20.45'teki mücadele beIN Haber'den yayınlanacak. Son iki maçı kazanan sarı-lacivertlilerde Vesely sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Westermann, De Colo ve Kalinic'in durumları maç saati belli olacak.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Fener’in konuğu Berlin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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