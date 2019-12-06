Anadolu Efes zirve için
THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. 23.00'te başlayacak mücadele, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, kazanarak haftayı yine liderlikle kapatmak istiyor.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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