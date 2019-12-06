Anadolu Efes zirve için

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. 23.00'te başlayacak mücadele, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, kazanarak haftayı yine liderlikle kapatmak istiyor.