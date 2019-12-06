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06 Aralık 2019, Cuma
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zirve için

Anadolu Efes zirve için

'nde fırtına gibi esen , bugün deplasmanda temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

'nde fırtına gibi esen , bugün deplasmanda temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. 23.00'te başlayacak mücadele, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, kazanarak haftayı yine liderlikle kapatmak istiyor.

  1. 6.12.2019
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