Erken MVP Antetokounmpo

NBA'de sezonun normal sezonun 4'te 1'lik kısmı geride kalırken; erken MVP yarışını ölçmek için 101 gazetecinin katıldığı bir anket düzenlendi. ESPN tarafından yapılan ankette, Milwaukee Bucks'un süper starı Giannis Antetokounmpo zirveye çıktı. 48 ilk sıra oyu alan Yunan yıldızı; LeBron (29), Doncic (14) ve Harden (9) takip etti. Doğu konferansında kasım ayının en değerli oyuncusu olan Ante, geçen sezon normal sezonun MVP'si olmuştu. Süper star bu sezon 31 sayı, 13.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.