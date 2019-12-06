Erken MVP Antetokounmpo
NBA'de sezonun normal sezonun 4'te 1'lik kısmı geride kalırken; erken MVP yarışını ölçmek için 101 gazetecinin katıldığı bir anket düzenlendi.
NBA'de sezonun normal sezonun 4'te 1'lik kısmı geride kalırken; erken MVP yarışını ölçmek için 101 gazetecinin katıldığı bir anket düzenlendi. ESPN tarafından yapılan ankette, Milwaukee Bucks'un süper starı Giannis Antetokounmpo zirveye çıktı. 48 ilk sıra oyu alan Yunan yıldızı; LeBron (29), Doncic (14) ve Harden (9) takip etti. Doğu konferansında kasım ayının en değerli oyuncusu olan Ante, geçen sezon normal sezonun MVP'si olmuştu. Süper star bu sezon 31 sayı, 13.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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