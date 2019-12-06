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06 Aralık 2019, Cuma
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Erken Antetokounmpo

Erken MVP Antetokounmpo

'de sezonun normal sezonun 4'te 1'lik kısmı geride kalırken; erken yarışını ölçmek için 101 gazetecinin katıldığı bir anket düzenlendi.

'de sezonun normal sezonun 4'te 1'lik kısmı geride kalırken; erken yarışını ölçmek için 101 gazetecinin katıldığı bir anket düzenlendi. ESPN tarafından yapılan ankette, 'un süper starı Giannis Antetokounmpo zirveye çıktı. 48 ilk sıra oyu alan Yunan yıldızı; LeBron (29), Doncic (14) ve Harden (9) takip etti. Doğu konferansında kasım ayının en değerli oyuncusu olan Ante, geçen sezon normal sezonun MVP'si olmuştu. Süper star bu sezon 31 sayı, 13.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

  1. 6.12.2019
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