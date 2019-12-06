Hedef Tokyo 2020
İki yıllık yeni sözleşme imzalayan başarılı koç, Haziran 2020’deki elemelerle ilgili; “Genç bir takımız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah başarırız” ifadelerini kullandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Haziran 2020'de Kanada'da oynayacakları olimpiyat eleme maçlarını o dönemdeki kadro yapılarına göre tekrar konuşmak gerektiğini belirterek, "Elimizden geleni yapacağız, genç bir takımız, inşallah başarırız" diye konuştu. İşlerinin kolay olmadığını ve her gruptan birer takımın çıkacağını hatırlatan başarılı hoca, Kanada'daki elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldıklarını, çapraz eşleşmede ise olası rakiplerinin Yunanistan, Kanada ve Çin olduğunu sözlerine ekledi.
LARKIN'E YEŞİL IŞIK YAKTI
Sarıca, elemelerle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Tokyo'ya gitmek istiyoruz. Kanada'nın 20 küsur NBA oyuncusu var, Yunanistan keza hem çok iyi bir kadro hem iyi oyuncuları var. Bizim de NBA oyuncularımız var. O günkü şartlara göre konuşmalıyız." Ufuk Sarıca, Larkin'in A Milli Takım'da yer almasıyla ilgili ise, "Bana gelen herhangi bir bilgi yok. Federasyon yönetim kurulu ve başkan 'tamam' diyorsa değerlendiririz. Oyuncuyu Türk yaptığınız zaman ülkeden gidebiliyor. Wilbekin'de de bunu yaşadık, önlemini almak lazım. Larkin'i tabii ki beğeniyorum, çok değerli bir oyuncu" dedi.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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