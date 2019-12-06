Hedef Tokyo 2020

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Haziran 2020'de Kanada'da oynayacakları olimpiyat eleme maçlarını o dönemdeki kadro yapılarına göre tekrar konuşmak gerektiğini belirterek, "Elimizden geleni yapacağız, genç bir takımız, inşallah başarırız" diye konuştu. İşlerinin kolay olmadığını ve her gruptan birer takımın çıkacağını hatırlatan başarılı hoca, Kanada'daki elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldıklarını, çapraz eşleşmede ise olası rakiplerinin Yunanistan, Kanada ve Çin olduğunu sözlerine ekledi.

LARKIN'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Sarıca, elemelerle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Tokyo'ya gitmek istiyoruz. Kanada'nın 20 küsur NBA oyuncusu var, Yunanistan keza hem çok iyi bir kadro hem iyi oyuncuları var. Bizim de NBA oyuncularımız var. O günkü şartlara göre konuşmalıyız." Ufuk Sarıca, Larkin'in A Milli Takım'da yer almasıyla ilgili ise, "Bana gelen herhangi bir bilgi yok. Federasyon yönetim kurulu ve başkan 'tamam' diyorsa değerlendiririz. Oyuncuyu Türk yaptığınız zaman ülkeden gidebiliyor. Wilbekin'de de bunu yaşadık, önlemini almak lazım. Larkin'i tabii ki beğeniyorum, çok değerli bir oyuncu" dedi.