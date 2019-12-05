Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında BOTAŞ, konuk ettiği Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'ya 34 sayı farkla 83-49 yenildi.
Başkent Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 geride kapatan BOTAŞ, devre arasına da 37-30 geride girdi. BOTAŞ, üçüncü çeyreğini 61-37 geride geçtiği maçı 83-49 kaybetti.
Süre alan 9 basketbolcunun 5'inin skor ürettiği BOTAŞ'ta Melis Gülcan 16, Marina Bas 15, Quanitra Hollingsworth 13, Cansu Köksal 3, Büşra Akbaş ise 2 sayı ile maçı tamamladı. Dört oyuncusu çift haneli skor üreten konuk takımda Cheridene Green 20 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Bu sonuçla BOTAŞ, gruptaki 3. yenilgisini yaşadı. Polonya ekibi ise 3. galibiyetini aldı. A Grubu'nda 6. hafta sonunda 4 takım da 3 galibiyete ulaştı. BOTAŞ, averajla ikinci sırada yer buldu.
İki takım arasında Polonya'da oynanan ilk maçı da InvestInTheWest ENEA 72-67'lik skorla kazanmıştı.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
BOTAŞ: 49 - 83 InvestInTheWest ENEA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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