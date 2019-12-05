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05 Aralık 2019, Perşembe
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'dan Türk hakemlere görev

FIBA'dan Türk hakemlere görev

Hakemler ve ile eğitmeni ve hakem değerlendiricisi , FIBA 'nda 'yi temsil edecek.

, Türk hakemler ve ile FIBA eğitmeni ve hakem değerlendiricisi 'ı FIBA 'nda görevlendirdi.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-9 Şubat 2020'de düzenlenecek FIBA 2020 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda Yener Yılmaz, 'nın Ostende şehrinde, Özlem Yalman ise 'in Foshan kentinde oynanacak maçlarda düdük çalacak.

Belçika'da gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Belçika'nın yanı sıra , ve İsveç mücadele edecek. Çin'in Foshan kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda ise ev sahibi Çin ile , ve yer alacak.

Rüştü Nuran ise 'nın Bourges şehrinde ev sahibi Fransa ile Avusturalya, Brezilya ve 'nun yer aldığı grupta görev yapacak.

  1. 05.12.2019
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