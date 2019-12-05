FIBA'dan Türk hakemlere görev
Hakemler Yener Yılmaz ve Özlem Yalman ile FIBA eğitmeni ve hakem değerlendiricisi Rüştü Nuran, FIBA 2020 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
FIBA, Türk hakemler Yener Yılmaz ve Özlem Yalman ile FIBA eğitmeni ve hakem değerlendiricisi Rüştü Nuran'ı FIBA 2020 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda görevlendirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-9 Şubat 2020'de düzenlenecek FIBA 2020 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda Yener Yılmaz, Belçika'nın Ostende şehrinde, Özlem Yalman ise Çin'in Foshan kentinde oynanacak maçlarda düdük çalacak.
Belçika'da gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Kanada, Japonya ve İsveç mücadele edecek. Çin'in Foshan kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda ise ev sahibi Çin ile Büyük Britanya, Güney Kore ve İspanya yer alacak.
Rüştü Nuran ise Fransa'nın Bourges şehrinde ev sahibi Fransa ile Avusturalya, Brezilya ve Porto Riko'nun yer aldığı grupta görev yapacak.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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