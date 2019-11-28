Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil eden temsilcilerimiz Bahçeşehir Koleji ve Karşıyaka maçlarını kazandı.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil eden temsilcilerimiz Bahçeşehir Koleji ve Karşıyaka maçlarını kazandı. Bahçeşehir, evinde Romanya ekibi CSU Atlassib Sibiu'yu 80-71 yendi. Pınar Karşıyaka ise sahasında Belçika ekibi Excelsior'u 93-90 skorla yendi. İki ekibimiz ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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