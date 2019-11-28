Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı

Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı

Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı

 FIBA 'nda ülkemizi temsil eden temsilcilerimiz ve Karşıyaka maçlarını kazandı.

FIBA 'nda ülkemizi temsil eden temsilcilerimiz ve Karşıyaka maçlarını kazandı. Bahçeşehir, evinde Romanya ekibi CSU Atlassib Sibiu'yu 80-71 yendi. ise sahasında ekibi Excelsior'u 93-90 skorla yendi. İki ekibimiz ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.

  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bahçeşehir ile KSK 2. tura çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN