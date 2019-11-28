Fener kazandı Aslan mağlup
Kadın basketbol takımlarımız, dün Avrupa arenasındaydı. Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan ekibi Famila Schio'yu 58-43 yendi.
Kadın basketbol takımlarımız, dün Avrupa arenasındaydı. Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan ekibi Famila Schio'yu 58-43 yendi. Çukurova Basket ise Bourges'e 62-92 yenildi. EuroCup'ta ise Galatasaray, Sepsi'yi 70-78; Ormanspor ise CCC Polkowice'ye 55-75 mağlup oldu.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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