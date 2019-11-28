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28 Kasım 2019, Perşembe
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Fener kazandı Aslan mağlup

Fener kazandı Aslan mağlup

takımlarımız, dün arenasındaydı. 'deki temsilcimiz , İtalyan ekibi 'yu 58-43 yendi.

Kadın basketbol takımlarımız, dün arenasındaydı. 'deki temsilcimiz , İtalyan ekibi 'yu 58-43 yendi. Çukurova Basket ise Bourges'e 62-92 yenildi. EuroCup'ta ise , Sepsi'yi 70-78; Ormanspor ise CCC Polkowice'ye 55-75 mağlup oldu.

  1. 28.11.2019
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