Beşiktaş 80-59 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bursa temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Frutti Extra Bursaspor karşısında 5. dakikayı 8-5 önde geçti. Dengeli bir oyuna sahne olan ilk çeyreği de siyah-beyazlı takım 18-16 üstün tamamladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, ikinci periyoda Gotcher'ın üç sayılık basketleriyle girdi. Siyah-beyazlılar, oyunun iki yönünde ritim bulmakta zorlanan Bursa temsilcisi karşısında 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 33-21. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 42-27 önde kapattı.

İkinci yarıya Frutti Extra Bursaspor etkili başladı. Bu periyoda Perry James Jones Iii ve Ender Arslan'ın basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak başlayan yeşil-beyazlılar, 24. dakika biterken farkı 6 sayıya indirdi: 45-39. Bu dakikadan sonra Mc Adoo ve Durisic'in pota altından ürettiği sayılarla oyunda üstünlüğü yeniden eline alan Beşiktaş Sompo Sigorta, 27. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 55-42. Hızlı hücumlarla etkili olan siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 21 sayıya (63-42) kadar çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, final periyoduna 66-47 üstün girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 21 sayı farkla 80-59 kazandı.