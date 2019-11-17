Eski Fenerbahçeli Birsel Vardarlı'ya milli forma
Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen ve kısa süre önce profesyonel spor yaşamını sonlandıran Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye edildi.
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya'yı konuk etti.
Bu karşılaşma öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, bir süre önce profesyonel spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye etti, plaket taktim etti.
Yıldız oyuncu ise A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına başarı dileklerinde bulundu.
- 17.11.2019
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