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17 Kasım 2019, Pazar
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Eski Fenerbahçeli 'ya milli forma

Eski Fenerbahçeli Birsel Vardarlı'ya milli forma

Milli Takımı'nda da forma giyen ve kısa süre önce profesyonel spor yaşamını sonlandıran 'nin efsane oyuncularından Demirmen'e, forması hediye edildi.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımı, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya'yı konuk etti.

Bu karşılaşma öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su , bir süre önce profesyonel spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan Kadın Kaptanı Demirmen'e, forması hediye etti, plaket taktim etti.

Yıldız oyuncu ise A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına başarı dileklerinde bulundu.

  1. 17.11.2019
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