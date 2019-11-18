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18 Kasım 2019, Pazartesi
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nefes aldı

Kartal nefes aldı

8. haftasında , ilk devresi 42-27 biten karşılaşmada 'u 80-59 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyete ulaştı.

8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği 'u 80-59 mağlup etti. İlk devresi 42-27 biten maçı farklı kazanan 3. galibiyetini aldı. Ligdeki diğer maçta Tekfen evinde Afyon Belediyespor'a 68-72 mağlup oldu.

  1. 18.11.2019
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