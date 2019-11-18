Kartal nefes aldı
ING Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, ilk devresi 42-27 biten karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'u 80-59 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyete ulaştı.
ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta evinde konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 80-59 mağlup etti. İlk devresi 42-27 biten maçı farklı kazanan Kartal 3. galibiyetini aldı. Ligdeki diğer maçta Darüşşafaka Tekfen evinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'a 68-72 mağlup oldu.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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