"Eski günlere döneceğiz"
A Milli Kadın Basketbol Takımının koçu Ceyhun Yıldızoğlu, “Sancılı geçen bir jenerasyon süreci var. Buradan Avrupa Basketbol Şampiyonası’na giderek eski günlere döneceğiz” dedi.
A Milli Kadın Basketbol Takımının koçu Ceyhun Yıldızoğlu, iddialı konuştu. Yıldızoğlu, Sırbistan ve Litvanya maçları öncesinde; "Sancılı geçen bir jenerasyon süreci var. Buradan Avrupa Basketbol Şampiyonası'na giderek eski günlere döneceğiz" ifadelerini kullandı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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