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13 Kasım 2019, Çarşamba
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"Eski günlere döneceğiz"

"Eski günlere döneceğiz"

A koçu , “Sancılı geçen bir jenerasyon süreci var. ’na giderek eski günlere döneceğiz” dedi.

A koçu , iddialı konuştu. Yıldızoğlu, ve Litvanya maçları öncesinde; "Sancılı geçen bir jenerasyon süreci var. 'na giderek eski günlere döneceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 13.11.2019
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