Nanterre 92: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82 | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Nanterre 92: 68 - : 82 | MAÇ SONUCU

Nanterre 92: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82 | MAÇ SONUCU

Erkek Basketbol Takımı, ULEB C Grubu 7. hafta maçında 'nın Nanterre 92 ekibini 82-68 yendi.

Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren , soyunma odasına da 45-37 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57 berabere tamamlanırken, Darüşşafaka Tekfen son periyottaki etkili mücadelesiyle salondan 82-68 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, Nanterre 92 ise beşinci kez mağlup oldu.

  1. 13.11.2019
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