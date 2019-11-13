THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı

Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:



14 KASIM PERŞEMBE

20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg

22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

23.00 Real Madrid- Barcelona

23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv



15 KASIM CUMA

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne

22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

23.00 Valencia Basket - Bayern Münih