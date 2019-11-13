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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Euroleague’de 8. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı

Euroleague’in 8. haftası Khimki - mücadelesi ile başlayacak. THY Euroleague’de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki , sahasında İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. , Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta - maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:

14 KASIM PERŞEMBE

20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Zenit
22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin
23.00 Real Madrid- Barcelona
23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX

15 KASIM CUMA

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne
22.30 Olympiakos -
23.00 Valencia Basket - Bayern Münih

  1. 13.11.2019
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