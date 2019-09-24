Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Ligde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek.
Organizasyonda ilk yarı 22 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarı ise 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezonunun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları yapılacak.
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Güçlü Eller Engelliler-Ceylanpınar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe
İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep
İskenderun Engelliler-Galatasaray
Ankara Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engellileranlıurfa - Büyükşehir Belediyespor
Ordu Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
- 24.09.2019
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Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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