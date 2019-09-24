Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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'de yeni sezon başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Ligde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek.

Organizasyonda ilk yarı 22 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarı ise 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezonunun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları yapılacak.

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Güçlü Eller Engelliler-Ceylanpınar Belediyespor

İzmir -1907 Fenerbahçe

İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir

İskenderun Engelliler-Galatasaray

Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Engellileranlıurfa - Büyükşehir Belediyespor

Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

  1. 24.09.2019
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