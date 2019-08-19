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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sonu güzel bitti

Sonu güzel bitti

, Çin'deki öncesi son hazırlık maçını İtalya ile yaptı. A Milliler, son periyoda 13 sayı geride girse de rakibini 72-70 yenmeyi başardı.

Çin'de üzenlenecek 'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Akropolis Turnuvası'nı galibiyetle kapattı. Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda önceki gün ev sahibine 84-70 mağlup olan , İtalya karşısında çok önemli bir sınav verdi. Güçlü rakibine karşı ilk periyodu 12-19 ile geride kapatan milliler, ikinci çeyrekte atak yaparak devreyi 38-35 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte İtalya çok etkiliydi. Mavi- beyazlılar arka arka basketler ve sert savunmayla bir ara 19-0 seri yakaladı. Milliler son çeyreğe 48-61 ile 13 sayı farkla geride girdi. Son rauntta rakibini sahadan silen 24 sayı atarken sadece 9 sayıya izin verdi. Son topu iyi savunan 12 Dev Adam rakibini 72-70 yendi. Dünya Kupası'nda ilk maç 1 Eylül'de Japonya ile olacak
  1. 19.8.2019
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